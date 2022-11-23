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23 ноября, 19:02

В Турции в результате землетрясения пострадало 93 человека

В результате землетрясения на западе Турции пострадало 93 человека. Об этом в "Твиттере" заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Камера дома сняла землетрясение в Турции. Видео © Twitter / razoon

"По последним данным, число пострадавших в результате землетрясения составляет 93 человека", — написал он, отметив, что травмы получили проживающие в Стамбуле, Болу, Зонгулдаке, Сакарье и Бурсе.

В соцсетях появилось видео с камеры наблюдения, которая сняла, как стихийное бедствие ощущалось дома. В ролике слышится грохот от падающих предметов, заметно, что случившееся очень сильно напугало домашних питомцев.

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Ранее Лайф писал, что землетрясение в Турции было магнитудой 5,9. Эпицентр находился в уезде Дюздже, очаг залегал на глубине 6,8 км.

Обложка ©

ТАСС / AP / Khalil Hamra

Никита Осипов

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