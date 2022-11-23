В Турции в результате землетрясения пострадало 93 человека
В результате землетрясения на западе Турции пострадало 93 человека. Об этом в "Твиттере" заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Камера дома сняла землетрясение в Турции. Видео © Twitter / razoon
"По последним данным, число пострадавших в результате землетрясения составляет 93 человека", — написал он, отметив, что травмы получили проживающие в Стамбуле, Болу, Зонгулдаке, Сакарье и Бурсе.
В соцсетях появилось видео с камеры наблюдения, которая сняла, как стихийное бедствие ощущалось дома. В ролике слышится грохот от падающих предметов, заметно, что случившееся очень сильно напугало домашних питомцев.
Ранее Лайф писал, что землетрясение в Турции было магнитудой 5,9. Эпицентр находился в уезде Дюздже, очаг залегал на глубине 6,8 км.
ТАСС / AP / Khalil Hamra