В Турции в результате землетрясения пострадало 93 человека

В результате землетрясения на западе Турции пострадало 93 человека. Об этом в "Твиттере" заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Камера дома сняла землетрясение в Турции. Видео © Twitter / razoon

"По последним данным, число пострадавших в результате землетрясения составляет 93 человека", — написал он, отметив, что травмы получили проживающие в Стамбуле, Болу, Зонгулдаке, Сакарье и Бурсе.

В соцсетях появилось видео с камеры наблюдения, которая сняла, как стихийное бедствие ощущалось дома. В ролике слышится грохот от падающих предметов, заметно, что случившееся очень сильно напугало домашних питомцев.