Лавров: Резолюцию ЕП о признании России "спонсором терроризма" должны оценивать медики

Резолюцию Европейского парламента, в которой Россия упоминается как "страна-спонсор терроризма", должны комментировать врачи. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, оценить принятый европейцами документ можно, только имея медицинское образование.

"По-моему, очевидно для всех вменяемых людей, а у меня нет медицинского образования", — сказал он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", отрывок из которой опубликовал МИД РФ в соцсети "ВКонтакте".