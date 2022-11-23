Лавров: Резолюцию ЕП о признании России "спонсором терроризма" должны оценивать медики
Резолюцию Европейского парламента, в которой Россия упоминается как "страна-спонсор терроризма", должны комментировать врачи. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, оценить принятый европейцами документ можно, только имея медицинское образование.
Лавров призвал врачей оценить резолюцию ЕП о признании России "спонсором терроризма". Видео © VK / МИД России
"По-моему, очевидно для всех вменяемых людей, а у меня нет медицинского образования", — сказал он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", отрывок из которой опубликовал МИД РФ в соцсети "ВКонтакте".
Напомним, что ранее сегодня Европейский парламент принял резолюцию, в которой Россия упоминается как "страна-спонсор терроризма". Законодатели утверждают, что военные удары по инфраструктуре Украины "нарушают международное право". Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ предложила признать Европарламент "спонсором идиотизма".
VK / МИД России