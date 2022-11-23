News1: Россиянка скончалась после пластической операции в Южной Корее

В одной из пластических клиник в Южной Корее после проведённой операции по подтяжке лица скончалась гражданка России. Об этом сообщает местное агентство News1 со ссылкой на полицию. Женщине было 40 лет, и после хирургического вмешательства она уже шла на поправку, когда её состояние вдруг резко ухудшилось.

"Мы планируем подать заявку на вскрытие, чтобы установить обстоятельства смерти", — цитирует агентство комментарий сотрудника полиции.

Как сообщают СМИ, операцию россиянке сделали 21 ноября в клинике в районе Каннам в центре Сеула. Критическим её состояние стало внезапно, и врачи приняли решение перевести её в другую больницу, однако пациентка умерла. После получения разрешения на вскрытие полицейские смогут установить причину, говорится в сообщении правоохранителей. Оценка будет дана и действиям медперсонала, в том числе непосредственно хирурга, анестезиолога, медсестёр, рассказали в ведомстве.