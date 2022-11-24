Россия пояснила в ООН, как долго будет снижать военный потенциал Украины

Россия продолжит снижать военный потенциал Украины в рамках своей военной спецоперации (СВО), пока Киев не займёт реалистичную позицию на переговорах с Москвой. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

Он обратил внимание на то, что Россия наносит удары на Украине по инфраструктурным объектам в качестве ответа на поставки западного оружия в эту страну, а также на "безрассудные призывы к Киеву одержать военную победу над Россией".