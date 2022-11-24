Россия пояснила в ООН, как долго будет снижать военный потенциал Украины
Небензя: Россия будет снижать военный потенциал Киева, пока тот не займёт реалистичную позицию
Россия продолжит снижать военный потенциал Украины в рамках своей военной спецоперации (СВО), пока Киев не займёт реалистичную позицию на переговорах с Москвой. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.
Он обратил внимание на то, что Россия наносит удары на Украине по инфраструктурным объектам в качестве ответа на поставки западного оружия в эту страну, а также на "безрассудные призывы к Киеву одержать военную победу над Россией".
"Подрыв боеспособности украинской армии, угрожающей безопасности и территориальной целостности России, — одна из целей СВО. И она будет реализовываться военными методами, пока киевский режим не займёт реалистичную позицию, которая позволила бы в рамках переговоров обсудить и попытаться урегулировать те вопросы, которые вынудили нас начать СВО", — пояснил Небензя на заседании Совбеза ООН.
Напомним, 23 ноября по энергетической инфраструктуре Украины Россия вновь нанесла удары. Разрушения на объектах подтвердил мэр Киева Виталий Кличко. Помимо столицы Незалежной без света остались Харьков, Хмельницкий, Николаев, Миргород, Полтава, Одесса и подконтрольный Киеву город Запорожье.
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