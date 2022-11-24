Украине предрекли трагическую ситуацию с приходом зимы

Из-за отсутствия электричества и нехватки воды Украину с приходом зимы ждёт трагическая ситуация, заявил обозреватель Фабрицио Казари в статье для испанского издания Rebelión.

"Война уже проиграна. Ситуация на местах для Киева драматичная. Они провозглашают определённые победы, но полстраны уже под снегом, без электричества, воды мало, а "всеобщая зима" только что наступила", — отмечается в тексте.

Самый пик наступит с приходом настоящей зимы — с декабря по март "будет трагедия", считает эксперт. При этом он добавил, что ответственность за ситуацию лежит на плечах и самих ВСУ. По его словам, украинские бойцы крайне дезорганизованы, однако власти всячески пытаются это скрыть.

Кроме того, он добавил, что на фоне мирового экономического кризиса Украина уже не может рассчитывать на ту огромную помощь, которую стране ранее предоставлял Запад. В то же время, по его словам, правительства США и ЕС "уже устали от высокомерия" Владимира Зеленского и всего киевского режима.