Депутаты Госдумы попросили Генпрокуратуру проверить эффективность ОСАГО
Депутаты Госдумы обратились в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить эффективность работы системы обязательного страхования для водителей (ОСАГО). Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на соответствующее письмо.
Председатель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов, направивший обращение, подчеркнул, что по полисам ОСАГО часто не выплачивают долю страховой премии, предназначенную для возмещения ущерба в случае аварии. Он отметил, что эта сумма должна составлять не меньше 80% от стоимости полиса.
Издание уточняет, что, согласно указу ЦБ, 77% премии идёт на обеспечение текущего страхового возмещения, 20% — на администрирование процедур оформления страховки, а остальные 3% — на резервы по компенсациям.
Депутаты подчеркнули, что в 2020 году на ремонт по ОСАГО было направлено только 58,6% от собранных страховщиками премий (135,8 млрд из 231,7 млрд рублей) и 63,8% в 2021-м. Летом 2022 года после расширения ЦБ тарифного коридора полисы подорожали для большинства автовладельцев.
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что просьба депутатов обоснована. По его словам, всё больше водителей отказывается от ОСАГО из-за его высокой стоимости, а Центробанк в связи с ростом расходов на ремонт лишь расширяет тарифный коридор вместо использования сформированных резервов страховщиков. Эксперт добавил, что сохранить ОСАГО в нынешнем виде получится только за счёт вмешательства прокуратуры.
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ТАСС / Сергей Бобылев