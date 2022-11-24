Украинец подорвался на мине при попытке перейти границу с Россией

Всё дело в том, что мужчина не стал никому говорить о своих намерениях, даже пограничникам. На российскую территорию он решил попасть не через пункт пропуска, а просто перейти границу в районе одного из сёл. В итоге план почти удалось претворить в жизнь, если бы на пути не встретилось боевое препятствие — противопехотная мина.