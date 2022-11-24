Украинец подорвался на мине при попытке перейти границу с Россией
54-летний житель Харькова совершил неудачную попытку покинуть Незалежную. Он хотел перейти границу с Россией, однако подорвался на мине, пишет SHOT.
Всё дело в том, что мужчина не стал никому говорить о своих намерениях, даже пограничникам. На российскую территорию он решил попасть не через пункт пропуска, а просто перейти границу в районе одного из сёл. В итоге план почти удалось претворить в жизнь, если бы на пути не встретилось боевое препятствие — противопехотная мина.
Мужчина выжил. Он отделался осколочным ранением ноги и был госпитализирован. Теперь выясняется, для чего ему нужно было попасть на территорию России.
Ранее Лайф писал, что два жителя села Азаровка Стародубского муниципального округа Брянской области подорвались на мине. Это случилось, когда они ехали на автомобиле, рассказал глава региона Александр Богомаз. Село Азаровка находится в паре километров от границы с Украиной.
ТАСС / Станислав Красильников