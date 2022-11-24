Сестра Ким Чен Ына назвала идиотами власти Южной Кореи за слова о санкциях

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына — Ким Ё Чжон, занимающая пост заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи, назвала южнокорейского президента Юн Сок Ёля "верной собакой" для Вашингтона, а также идиотом. Об этом пишет Центральное телеграфное агентство Кореи.

Поводом для критики послужили заявления лидера Южной Кореи о том, что военные учения КНДР являются провокацией. Также он настаивал на введении дополнительных санкций против Пхеньяна. Как считает Ким Ё Чжон, рестрикции США и Южной Кореи против КНДР не приведут к желаемому результату, однако вызовут негативную реакцию в Народной Республике.

"Интересно, почему южнокорейский народ до сих пор остаётся пассивным наблюдателем таких действий "правительства" Юн Сок Ёля и других идиотов, которые продолжают создавать опасную ситуацию", — сказала она и добавила, что "южнокорейская группировка является "верной собакой" и марионеткой США".

Спустя некоторое время после таких резких высказываний Министерство объединения Южной Кореи выразило "глубокое сожаление" по поводу этих слов. Ведомство осудило Пхеньян за попытку переложить вину на Сеул несмотря на то, что именно он "вызвал напряжённость на Корейском полуострове своими последовательными запусками ракет".

"Мы считаем очень прискорбным, что заместитель заведующего отделом [ЦК Трудовой партии Кореи] Ким Ё Чжон сегодня критиковала лидера нашей страны, используя вульгарные выражения, не проявляя даже самого элементарного уровня приличия", — сказано в заявлении.