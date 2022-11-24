Почему сейчас самое подходящее время для покупки долларов, объяснил аналитик

Сейчас самое подходящее время для того, чтобы купить доллары и евро, считает главный аналитик "Совкомбанка" Михаил Васильев. По его мнению, их приобретение стало гораздо выгоднее на фоне снижения спреда с продажей. Об этом пишет агентство "Прайм".

При этом эксперт обратил внимание на явный спад интереса в их отношении в связи с западными санкциями и политикой России, нацеленной на снижение доли валют недружественных государств. Не исключено, что в следующем году рубль может ослабеть из-за мирового кризиса и снижения стоимости сырья. В связи с этим, по мнению Васильева, лучше хранить собственные сбережения в разных денежных единицах.

"В свои прогнозы мы закладываем средний курс рубля к доллару в 2023 году вблизи отметки 70, курс евро к рублю — 68 и курс юаня к рублю — 9,4. Поэтому мы считаем разумным часть сбережений держать в валюте", — указал экономист.