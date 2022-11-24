В МИД рассказали об ответе России на реакцию Польши из-за "ракетного инцидента"
МИД: Россия не планирует поспешных мер в связи с реакцией Польши на "ракетный инцидент"
Кадр с места происшествия, где упали ракеты в Польше. Обложка © Zet
Российская сторона не намерена принимать никаких поспешных мер в связи с реакцией Польши на падение "российских ракет" в Пшеводуве. Однако в дальнейшем подобная оценка будет учитываться, рассказали в Министерстве иностранных дел РФ в беседе с РИА "Новости".
В ведомстве напомнили о том, что после "ракетного инцидента" польский МИД направил ноту, в которой запросил у РФ разъяснения в связи с произошедшим. Как указали в российском внешнеполитическом ведомстве, вся исчерпывающая информация, доказывающая непричастность к этому ВС РФ, была предоставлена.
В конечном итоге Варшава признала, что сложившаяся ситуация "не была нападением России на территорию Польши". Также в МИД указали, что 16 ноября временному поверенному в делах Польши в России Яцеку Щлядевскому был выражен "решительный протест в связи с нагнетанием антироссийской истерии по очередному надуманному поводу".
"Каких-либо скоропалительных мер в данном контексте принимать не планируем, но будем учитывать это в общем контексте наших отношений с Польшей", — подчеркнули в МИД РФ.
Напомним, 15 ноября стало известно, что две ракеты упали на территорию польского посёлка Пшеводув, граничащего с Украиной. В результате погибло два человека. В Киеве обвинили в этом Россию. Однако в Минобороны РФ уточнили, что данные снаряды — украинские С-300. США и власти Польши согласились с этой версией. И даже Владимир Зеленский внезапно усомнился, что ракеты могут принадлежать РФ. Кроме того, Анджей Дуда заявил, что следов второй ракеты обнаружено не было.
Также Лайф рассказывал, что несколько дней назад агентство AP уволило Джеймса Лапорту, репортёра-расследователя, который опубликовал материал о падении "российских ракет" в польском Пшеводуве. Вторым автором, который участвовал в составлении материала для публикации, был Джон Лестер, однако он продолжил работу в агентстве.