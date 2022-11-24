Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 ноября, 05:31

В МИД рассказали об ответе России на реакцию Польши из-за "ракетного инцидента"

МИД: Россия не планирует поспешных мер в связи с реакцией Польши на "ракетный инцидент"

<p>Кадр с места происшествия, где упали ракеты в Польше. Обложка © <a href="https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/rakiety-spadly-na-polske-sa-ofiary-smiertelne" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Zet</a></p>

Кадр с места происшествия, где упали ракеты в Польше. Обложка © Zet

Российская сторона не намерена принимать никаких поспешных мер в связи с реакцией Польши на падение "российских ракет" в Пшеводуве. Однако в дальнейшем подобная оценка будет учитываться, рассказали в Министерстве иностранных дел РФ в беседе с РИА "Новости".

В ведомстве напомнили о том, что после "ракетного инцидента" польский МИД направил ноту, в которой запросил у РФ разъяснения в связи с произошедшим. Как указали в российском внешнеполитическом ведомстве, вся исчерпывающая информация, доказывающая непричастность к этому ВС РФ, была предоставлена.

В конечном итоге Варшава признала, что сложившаяся ситуация "не была нападением России на территорию Польши". Также в МИД указали, что 16 ноября временному поверенному в делах Польши в России Яцеку Щлядевскому был выражен "решительный протест в связи с нагнетанием антироссийской истерии по очередному надуманному поводу".

"Каких-либо скоропалительных мер в данном контексте принимать не планируем, но будем учитывать это в общем контексте наших отношений с Польшей", — подчеркнули в МИД РФ.

Напомним, 15 ноября стало известно, что две ракеты упали на территорию польского посёлка Пшеводув, граничащего с Украиной. В результате погибло два человека. В Киеве обвинили в этом Россию. Однако в Минобороны РФ уточнили, что данные снаряды — украинские С-300. США и власти Польши согласились с этой версией. И даже Владимир Зеленский внезапно усомнился, что ракеты могут принадлежать РФ. Кроме того, Анджей Дуда заявил, что следов второй ракеты обнаружено не было.

Маск обвинил Associated Press в публикации лжи, способной привести к войне

Маск обвинил Associated Press в публикации лжи, способной привести к войне

Также Лайф рассказывал, что несколько дней назад агентство AP уволило Джеймса Лапорту, репортёра-расследователя, который опубликовал материал о падении "российских ракет" в польском Пшеводуве. Вторым автором, который участвовал в составлении материала для публикации, был Джон Лестер, однако он продолжил работу в агентстве.


Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров