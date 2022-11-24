В МИД рассказали об ответе России на реакцию Польши из-за "ракетного инцидента"

Российская сторона не намерена принимать никаких поспешных мер в связи с реакцией Польши на падение "российских ракет" в Пшеводуве. Однако в дальнейшем подобная оценка будет учитываться, рассказали в Министерстве иностранных дел РФ в беседе с РИА "Новости".

В ведомстве напомнили о том, что после "ракетного инцидента" польский МИД направил ноту, в которой запросил у РФ разъяснения в связи с произошедшим. Как указали в российском внешнеполитическом ведомстве, вся исчерпывающая информация, доказывающая непричастность к этому ВС РФ, была предоставлена.

В конечном итоге Варшава признала, что сложившаяся ситуация "не была нападением России на территорию Польши". Также в МИД указали, что 16 ноября временному поверенному в делах Польши в России Яцеку Щлядевскому был выражен "решительный протест в связи с нагнетанием антироссийской истерии по очередному надуманному поводу".