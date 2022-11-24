Маск нашёл в штаб-квартире Twitter залежи странных футболок

Миллиардер, новый владелец Twitter Илон Маск нашёл в офисе купленной им компании в Сан-Франциско небольшой склад с футболками, на которых напечатан ультралиберальный политический лозунг Stay Woke, что можно перевести как "Будь начеку". Видео с находкой он опубликовал в Twitter.

В офисе Twitter найдены футболки с лозунгом Stay Woke. Видео @ Twitter / @elonmusk

"Нашёл в шкафу в штаб-квартире Twitter, серьёзно", — написал Маск.

После этого он то ли в шутку, то ли в качестве анонса выложил фото мерча с таким же дизайном, но изменённой надписью, исправив Woke на Work, вследствие чего надпись стала звучать как "Будь на работе".

Нужно заметить, что политический лозунг Stay Woke! используется сторонниками ультралиберальной, так называемой "прогрессивной" повестки.