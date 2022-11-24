"Желания Зеленского ставят выше": Евродепутата возмутила антироссийская резолюция

Принятие резолюции, признающей Россию "государством – спонсором терроризма", подталкивает Европарламент к войне с Россией. Об этом заявил евродепутат от Франции Тьерри Мариани. Он считает, что такое решение ЕП не способствует мирному разрешению конфликта. Политик отметил, что ЕС исчерпал все средства в противостоянии и в результате "после восьми месяцев войны обсуждает уже девятый пакет санкций против РФ".

"И некоторые решили навесить на Россию позорную санкцию, которую мы не решались применять ни к "Талибану"* в Афганистане, ни к исламистским группировкам в Сахеле. Что нам остаётся после того, как все санкции против Москвы исчерпаны? Остаётся война", — сказал Мариани в видеообращении, которое опубликовал в соцсети Twitter.

Он с негодованием добавил, что к войне Европу подталкивают инициаторы резолюции, которые "ставят желания Владимира Зеленского выше интересов французского народа". Парламентарий также обратил внимание на то, что из 27 стран лишь пять приняли такое решение, а ЕП навязывает европейским странам внешнюю политику, которой те не хотят придерживаться. Политик высказал уверенность в том, что в интересах Парижа — "положить конец войне на Украине". А в интересах Москвы и Киева — скорее прийти к мирным переговорам.

"Естественно, что Москва, как и Киев, ищет достижения своих военных целей. Но противоестественно то, что ЕС вносит вклад в эскалацию конфликта, вместо того чтобы искать мира", — сказал Мариани.

Как писал Лайф ранее, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что резолюцию ЕП о признании России "спонсором терроризма" должны оценивать медики.

Напомним, что 23 ноября Европейский парламент принял резолюцию, в которой Россия упоминается как "страна – спонсор терроризма". Законодатели утверждают, что военные удары по инфраструктуре Украины "нарушают международное право". Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ предложила признать Европарламент "спонсором идиотизма".