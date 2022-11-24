Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 ноября, 03:50

Небензя объяснил удары по Украине ответом на накачку Киева западным оружием

Россия наносит удары по украинским инфраструктурным объектам, реагируя на накачивание этой страны западным оружием. Об этом заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности.

"Мы наносим удары по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией", — пояснил Небензя.

Небензя пришёл на заседание Совбеза ООН, когда выступал Зеленский

Небензя пришёл на заседание Совбеза ООН, когда выступал Зеленский

Ранее он также отметил, что жилые дома разрушаются на Украине в ходе российских ударов по инфраструктуре из-за работы местных сил противовоздушной обороны. Дело в том, что Вооружённые силы Украины размещают средства ПВО в центре населённых пунктов.

Обложка ©

ТАСС / JUSTIN LANE

Анатолий Симоненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров