Небензя объяснил удары по Украине ответом на накачку Киева западным оружием

Россия наносит удары по украинским инфраструктурным объектам, реагируя на накачивание этой страны западным оружием. Об этом заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности.

"Мы наносим удары по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией", — пояснил Небензя.