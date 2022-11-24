Небензя объяснил удары по Украине ответом на накачку Киева западным оружием
Россия наносит удары по украинским инфраструктурным объектам, реагируя на накачивание этой страны западным оружием. Об этом заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности.
"Мы наносим удары по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией", — пояснил Небензя.
Ранее он также отметил, что жилые дома разрушаются на Украине в ходе российских ударов по инфраструктуре из-за работы местных сил противовоздушной обороны. Дело в том, что Вооружённые силы Украины размещают средства ПВО в центре населённых пунктов.
ТАСС / JUSTIN LANE