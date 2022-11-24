"Никто не знает, куда": Украинских беженцев шокировало выселение из отеля в Дублине

В Ирландии беженцы с Украины возмутились тем, что их планируют выселить из отеля в Дублине, в котором они проживают с мая. Об этом они рассказали в эфире RTE Radio 1.

Речь идёт о почти двух сотнях беженцев, несколько месяцев проживавших в отеле в пригороде Дублина Клондалкине. На предыдущей неделе они получили извещение, что с 28 ноября их переселят в другое место. Правда, куда именно их перевезут, им пока не сообщили. Эта новость вызвала у беженцев "шок". По словам одной из украинок, люди хотят остаться в этом отеле. Она пояснила, что беженцы подавлены, растеряны и удручены — и это сильно скажется на их детях. Одной из основных проблем женщина назвала то, что половина переселенцев нашли работу в этом районе и теперь они даже не знают, куда их перевезут.

"Никто не знает, куда. Никаких локаций и ориентиров", — заявила беженка.

Директор одной из школ, куда отправили учиться детей беженцев, также испытала неоднозначные чувства. Она отметила, что никто не знает, куда отправят детей и к какой жизни им необходимо готовиться. При этом где бы они ни оказались, им придётся начинать всё сначала.

Вместе с тем местный Департамент по делам интеграции объяснил RTE данную необходимость беспрецедентным спросом на жильё. По информации ведомства, в Ирландии проживает 42 тысячи украинцев и 16 тысяч просителей убежища.