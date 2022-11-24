"Что-то очень странное": Заточённый в янтаре муравей шокировал учёных своим возрастом

Насекомое, обнаруженное в одном из образцов янтаря и хранившееся в Гарвардском университете с 1930-х годов, оказалось не простым муравьём из рода Platythyrea, а представителем рода Dissimulodorylus perseus, жившим свыше 35 миллионов лет назад. Об этом пишет британский журнал New Scientist.

Неожиданное открытие было совершено благодаря составлению 3D-модели насекомого после того, как сотрудница Технологического института Нью-Джерси Кристин Сосиак заподозрила, что муравей, заточённый в янтаре, не так прост, как кажется.

"Я положила его под микроскоп и подумала: "Подождите, это определённо не тот вид, который мы определили ранее. Это что-то совершенно новое, что-то очень странное и интересное", — рассказала Сосиак.

Оказалось, что при жизни у муравья не было глаз, остроконечных челюстей, сегмента талии, а также большой железы, выделяющей защитные жидкости. Всё это указало учёным на то, что муравей был тесно связан с видами, которые обитали в Африке. Предположительно, насекомое является предком современных армейских муравьёв, считающихся агрессивными и опасными хищниками и обитающих в Африке и Южной Америке. Находка также указывает на то, что эти насекомые обитали и в европейской части, вели кочевой образ жизни, строя временные подземные гнёзда.