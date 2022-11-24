Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 ноября, 02:34

iPhone 15 ещё не вышли, а уже начали дорожать

Gizmochina: Подорожание чипов скажется на цене iPhone 15

Стоимость смартфонов Apple в 2023 году заметно повысится. Как сообщает портал Gizmochina, это станет следствием подорожания производства более технологичных чипов на заводах TSMC. Изготовитель планирует взимать с клиентов около $20 тысяч за 3-нм кремниевые пластины, тогда как 5-нм стоили порядка $16 тысяч.

Как отмечает источник издания, рост стоимости конечного продукта, то есть смартфонов, становится неизбежен. Релиз линейки iPhone 15 ожидается в 2023 году. TSMC и Apple будут вынуждены перенести увеличившиеся затраты на покупателей. Насколько сильно подорожают смартфоны — пока не ясно.

В Apple признали проблемы в производстве премиальных iPhone

В Apple признали проблемы в производстве премиальных iPhone

Ранее Лайф писал, что Apple решила сократить производство iPhone 14 на три миллиона штук. Это связано с падением спроса на модели iPhone 14 и 14 Plus — более дешёвые альтернативы моделей Pro.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров