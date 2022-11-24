iPhone 15 ещё не вышли, а уже начали дорожать

Стоимость смартфонов Apple в 2023 году заметно повысится. Как сообщает портал Gizmochina, это станет следствием подорожания производства более технологичных чипов на заводах TSMC. Изготовитель планирует взимать с клиентов около $20 тысяч за 3-нм кремниевые пластины, тогда как 5-нм стоили порядка $16 тысяч.

Как отмечает источник издания, рост стоимости конечного продукта, то есть смартфонов, становится неизбежен. Релиз линейки iPhone 15 ожидается в 2023 году. TSMC и Apple будут вынуждены перенести увеличившиеся затраты на покупателей. Насколько сильно подорожают смартфоны — пока не ясно.