"Не дам вам слово": Пресс-секретарь Байдена вышла из себя после неудобного вопроса

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер вышла из себя в ходе брифинга. Это случилось после того, как журналистка Daily Caller поинтересовалась у главного инфекциониста США Энтони Фаучи, что он сделал для расследования происхождения коронавируса. Жан-Пьер набросилась на девушку с обвинениями. Видео инцидента опубликовал телеканал Sky News.

"Я не даю слово людям, которые кричат. Вы ведёте себя неуважительно по отношению к своим коллегам, и вы ведёте себя неуважительно по отношению к нашему гостю. Я не буду давать вам слово, если вы будете кричать, и к тому же вы занимаете время, потому что доктор Фаучи должен уйти через пару минут. Я закончила, я не буду с вами ругаться", — заявила Жан-Пьер.

При этом другой журналист попытался вступиться за коллегу, отметив, что вопрос о коронавирусе был обоснованным. Но на это получил короткий ответ: "Сейчас не ваша очередь". Жан-Пьер сообщила, что услышала представителя прессы, но здесь не делается так, как "вы этого хотите". В итоге вопрос о расследовании причин появления коронавируса так ответа и не получил.