Юрист пояснила, кто может рассчитывать на 13-ю зарплату

Не существует чёткого перечня должностей и профессий, предполагающих обязательную выплату тринадцатой зарплаты. Последнее слово в этом вопросе остаётся за начальством, объяснила руководитель аппарата Саратовского реготделения Ассоциации юристов России Наталья Грешнова.



В интервью агентству "Прайм" она обратила внимание на то, что в условиях пандемии коронавируса и связанной с ней сложной экономической ситуации многие предприятия отказались от выплаты 13-й зарплаты в пользу сохранения штата.

"Решение о том, кого наградить 13-й зарплатой, руководители принимают самостоятельно, и не всегда поощрение затрагивает весь коллектив. Нередко награждают только отличившихся сотрудников (работали эффективно, добились значительных успехов) или тех, у кого большой стаж в данной организации", — уточнила Грешнова.

Премия может выплачиваться не только штатным сотрудникам, но и тем, кто работает по договору гражданско-правового характера, был уволен или вышел на пенсию. Кроме того, размер премии не всегда равен ежемесячной зарплате. Он может представлять собой фиксированную сумму или процент от оклада.

Таким образом, работодатель напрямую не обязан выплачивать 13-ю зарплату, если только обратное не прописано в Положении об оплате труда, а сотрудник выполнил необходимые требования. В этом случае 13-я зарплата облагается НДФЛ и на неё начисляются страховые взносы. Обычно она выплачивается вместе с декабрьской зарплатой, хотя работодатель вправе установить другие сроки. Если сотрудник нарушал трудовую дисциплину или допускал серьёзные ошибки, которые плохо отразились на работе компании, ему могут не выплатить 13-ю зарплату.

Также директор, если год был экономически трудным для компании, может заменить 13-ю зарплату бесплатным для сотрудников корпоративным отдыхом, абонементами в тренажёрный зал и другими подобными бонусами.

