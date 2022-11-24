"Я лично был в шоке": На песню рэпера OG Budа пожаловались в Минкульт и прокуратуру

Общественный деятель из Вологодской области Сергей Городишенин подал жалобу на рэпера OG Budа. Активист просит Министерство культуры РФ, Следственный комитет России и Генеральную прокуратуру проверить текст трека "Даёт". Копии направленных туда документов есть в распоряжении Лайфа.

Истца возмутили слова из песни, в которой OG Buda поёт, что совершает половой акт так, как поступали "фашисты с женщинами в Польше". Также в песне присутствует обилие нецензурной лексики.

"Не знаю, в курсе вы или нет, но сегодня услышал одну песню, которая прямым текстом затрагивает и ущемляет права жертв насилия, память людей, которые пострадали от травли и издевательств нацистов в период Великой Отечественной войны, а также оскорбляет память об этой страшной войне", — указано в жалобе.

Общественный деятель отметил, что в то время, когда особенно остро стоит вопрос исторической памяти, сохранения культуры и нравственности в России, такие тексты про фашизм и насилие просто недопустимы. Городишенин указал на то, что как отец и гражданин не намерен терпеть "такие вещи", когда молодому поколению со сцены передают подобные установки, где "затрагиваются очень святые для миллионов людей" понятия. Он задался вопросом, какое воспитание и общественные ценности можно передать детям и подросткам подобным "творчеством".

"Я лично был в шоке от услышанного и обратился с жалобой в Министерство культуры РФ, Генеральную прокуратуру РФ на предмет проведения проверки и оценки", — сообщил Городишенин.

Ранее Лайф писал, что суд признал экстремистским трек рэпера Oxxxymiron* "Последний звонок". Согласно результатам психолого-лингвистического исследования, в тексте есть "признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия".