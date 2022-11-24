Лукашенко: Народ Украины подтолкнёт Зеленского к переговорам

Украинский народ вынудит президента страны Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Москвой, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала "Звезда". Он подчеркнул, что Зеленский вряд ли испытывает проблемы с отсутствием электричества и, скорее всего, не голодает, а значит ему проще, чем народу.

"То, что конфликт, война у него на территории, посмотрите через год-два, народ его будет обвинять: "Почему ты сделал так, что война эта началась?" Здесь вопрос не в том, кто прав, кто виноват. Почему здесь у тебя идёт война? Поэтому вот эта вот ситуация будет толкать руководство Украины, если они вменяемы, к тому, чтобы сесть за стол переговоров", — подчеркнул Лукашенко.

Лукашенко добавил, что Зеленскому проще, потому что тот "вышел в нестиранной кофточке", пожар руку зарубежным политика, те ему "на десять миллионов долларов подкинули "Хаймарсы" и ещё какие-то там "Джавелины".