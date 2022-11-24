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23 ноября, 23:25

Не прошло и пяти лет: Джонни Депп опять станет пиратом

The Sun: Джонни Депп примет участие в продолжении "Пиратов Карибского моря"

<p>Джонни Депп. Фото © ТАСС / KIMMO BRANDT</p>

Джонни Депп. Фото © ТАСС / KIMMO BRANDT

Американский актёр Джонни Депп вернётся к роли капитана Джека Воробья в шестом фильме из серии "Пираты Карибского моря", пишет британская газета The Sun. По её данным, имя Деппа указано в перечне артистов и техперсонала, приглашённых к участию в создании кинокартины.

Пробные съёмки фильма начнутся в феврале в Великобритании спустя примерно пять лет после выхода предыдущей части франшизы. Предварительное название шестой части — "День в море". Пока проект в начальной стадии. Не ясно, кто станет режиссёром картины. Исполнительным продюсером же назначен Брюс Хендрикс, принимавший участие в создании первых трёх частей.

Газета подсчитала, что пять фильмов серии, выходившие с 2003 года, собрали в мировом прокате свыше 4,1 млрд долларов. При этом Депп заработал свыше 240 миллионов долларов. Также издание напомнило, что для Деппа участие в съёмках могло и не состояться из-за того, что его бывшая жена Эмбер Хёрд обвинила его в домашнем насилии. Впрочем, в июне этого года суд штата Вирджиния признал Деппа невиновным.

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Анатолий Симоненко

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