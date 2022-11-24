Подсчитаны убытки трейдеров при введении потолка цен на российский газ

Если Евросоюз введёт потолок цен на российский газ, то трейдеры понесут огромные издержки. Газета Financial Times со ссылкой на лондонскую биржу ICE называет сумму ущерба в 33 миллиарда долларов.

"Ведущий биржевой оператор предупредил, что в случае реализации плана Брюсселя по ограничению цены на ключевом европейском газовом хабе энерготрейдерам придётся дополнительно выплатить 33 миллиарда долларов в виде маржинальных платежей", — пишет газета.

Согласно служебной записке биржи, с которой ознакомилось издание, полагающиеся на голландский газовый хаб TTF производители и трейдеры могут столкнуться с 80-процентным ростом платежей на страховку для обеспечения своих сделок. Это, в свою очередь, "дестабилизирует рынок". Оценка же в 33 миллиарда долларов охватывает как начальную маржу, которая защищает контрагентов от риска дефолта, так и вариационную, которая покрывает колебания ежедневных рыночных цен.

Маржинальные платежи по свопам и фьючерсам, используемым производителями энергии, пишет газета со ссылкой на данные Европейского ЦБ, в этом году уже удвоились. Это вынудило многие компании использовать кредиты и проводить больше сделок в частном порядке — тогда такие операции оказываются ниже по стоимости.