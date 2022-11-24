"Удар по сердцу": Назначение Мельника в МИД Украины пощёчиной всем полякам
Вице-спикера сейма Польши Згожельского возмутило назначение Мельника замглавы МИД
Назначение скандального дипломата Андрея Мельника заместителем главы МИД Украины в Польше почитали "пощёчиной". Вице-спикера сейма, депутат от Польской крестьянской партии (PSL) Пётр Згожельский заявил, что Варшава должна ответить на это.
"Выдвижение господина Мельника на должность заместителя министра иностранных дел Украины – это удар по сердцу волынских семей, это также пощёчина всем полякам", — сказал Згожельский в эфире телеканала TVP1.
Как передаёт издание DoRzeczy, Згожельский указал на то, что Мельник приравнял действия бандеровцев во время Волынской резни к преступлениям самих поляков, а это — скандал. Польский политик потребовал ответных действий властей. Он считает, что те должны официально охарактеризовать назначение дипломата как "провокацию", потребовать возобновления эксгумации жертв Волынской резни. Вице-спикер сейма выразил удивление, что многие польские политики преуменьшают значение этого скандала.
"Мы хотим вернуться к польско-украинским отношениям, основанным на правде, а не на идеологии", — добавил политик.
"Бандеровский посол": Поляки потребовали гнать украинцев из страны после заявления Мельника о нацистах
Ранее Лайф писал, что читатели wPolityce раскритиковали Дуду за мягкую реакцию на назначение Мельника и сочли это "плевком в лицо". Это вызвало бурю негодования в стране. Подписчик Rob посоветовал Дуде переехать на Украину, в которой живёт его "друг" Зеленский.
Напомним, посол Украины в Берлине Андрей Мельник решил похвалить пособника гитлеровцев Степана Бандеру как "борца за свободу" в интервью немецкому журналисту. По мнению дипломата, у Бандеры не было связей с гитлеровской Германией, а массовые убийства мирных поляков украинскими националистами на Волыни и в Галиции он объяснил тем, что зверства якобы были со всех сторон.
ТАСС / Michael Kappeler