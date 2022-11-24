Россиянам рассказали, какие продукты подорожают с начала зимы

В российских магазинах с 1 декабря начнут поднимать цены в связи с подготовкой к Новому году. Речь идёт о продуктах длительного хранения, используемых при приготовлении праздничных блюд. Такое мнение высказал кандидат экономических наук Михаил Беляев, уточнив, что подъём цен будет происходить постепенно.

"Неизбежно подорожают те продукты, которые традиционно присутствуют на праздничном столе. Постепенный рост цен на такие продовольственные товары, в первую очередь длительного хранения, начнётся уже с 1 декабря", – сказал Беляев в интервью радио Sputnik.

По его мнению, цены вырастут на 5-15%, в зависимости от категории товаров. Сильнее всего подорожают рыба и икра. Деликатесные копчёности вырастут в цене примерно на 10%, так же, как, скорее всего, и алкоголь. На 5% подорожают овощи и фрукты для праздничных салатов, считает Беляев.