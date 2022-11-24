Небензя заявил о попадании западных ракет ПВО в жилые дома на Украине
Небензя: Повреждения домов и жертвы среди населения происходят по вине украинской ПВО
Жилые дома разрушаются на Украине в ходе российских ударов по инфраструктуре из-за работы местных сил противовоздушной обороны. Дело в том, что Вооружённые силы Украины размещают средства ПВО в центре населённых пунктов. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя.
"Повреждения жилых домов и жертвы среди мирного населения действительно происходят по вине украинской ПВО, располагаемой не на окраине городов, а в самом их центре. В итоге обломки ракет или сбившиеся с курса украинские ракеты попадают в те объекты, в которые Россия и не целилась", — сказал российский дипломат.
Он упомянул недавнюю публикацию в соцсетях снимков ракет, попавших в жилые дома в Киеве и Вышгороде. Благодаря фото стало понятно, что это обломки американских ракет ПВО.
"Хочу особо обратить на это внимание наших западных коллег: ваша бездумная накачка Украины вооружениями приводит к тому, что гибнут мирные жители не только Донбасса, но и украинских городов", — подчеркнул Небензя.
Telegram / Виталий Кличко