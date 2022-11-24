Небензя заявил о попадании западных ракет ПВО в жилые дома на Украине
Небензя: Повреждения домов и жертвы среди населения происходят по вине украинской ПВО
Жилые дома разрушаются на Украине в ходе российских ударов по инфраструктуре из-за работы местных сил противовоздушной обороны. Дело в том, что Вооружённые силы Украины размещают средства ПВО в центре населённых пунктов. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН постпредл России Василий Небензя.
"Повреждения жилых домов и жертвы среди мирного населения действительно происходят по вине украинской ПВО, располагаемой не на окраине городов, а в самом их центре. В итоге обломки ракет или сбившиеся с курса украинские ракеты попадают в те объекты, в которые Россия и не целилась", — сказал российский дипломат.
Он упомянул недавнюю публикацию в соцсетях снимков ракет, попавших в жилые дома в Киеве и Вышгороде. Благодаря фото стало понятно, что это обломки американских ракет ПВО.
"Хочу особо обратить на это внимание наших западных коллег: ваша бездумная накачка Украины вооружениями приводит к тому, что гибнут мирные жители не только Донбасса, но и украинских городов", — подчеркнул Небензя.
Напомним, 23 ноября по энергетической инфраструктуре Украины Россия вновь нанесла удары. Разрушения на объектах подтвердил мэр Киева Виталий Кличко. Помимо столицы Незалежной без света остались Харьков, Хмельницкий, Николаев, Миргород, Полтава, Одесса и подконтрольный Киеву город Запорожье.
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