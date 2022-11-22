6 несложных вещей, которые нужно сделать, чтобы в кошельке всегда водились деньги

Большинство наших сограждан, если верить опросам, в обычной жизни не следуют простым правилам, которые помогают улучшить материальное положение. Про то, что деньгами было бы неплохо распоряжаться с умом, вспоминают только во время финансовых потрясений, когда рушится привычный и комфортный мир. В беседе с Лайфом доктор экономических наук, доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов ГУУ Николай Кузнецов поделился, как действовать тем, кто решил разобраться с финансами.

Вот несколько простых советов. Кому-то они, возможно, покажутся банальными. И да, вы будете абсолютно правы. Всё дело в том, что финансы — это вообще не про магию, финансы — это про здравый смысл и дисциплину. Но эти советы действительно работают Николай Кузнецов Доктор экономических наук, доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления

1. Начните вести учёт доходов и расходов

Записывайте поступления и траты

Есть известный факт: эффективно управлять можно только тем, что поддаётся измерению. Поэтому первое, что нужно сделать для улучшения материального положения, — начать-таки вести учёт доходов и расходов. Помните, что совет "не считать денег" касается только чужих средств. Свои же деньги нужно держать под постоянным контролем. Выберите, где удобнее вести подсчёты: в табличке в Excel, приложении на телефоне, обычном бумажном блокноте. Сведение дебета с кредитом может показаться нудным занятием, но, поверьте, оно стоит того. Как показывает практика, много времени на это не уходит: при должной аккуратности — не более пяти минут в день.

Анализируйте расходы

После того как вы какое-то время просто записывали свои доходы и расходы, придёт пора провести их анализ. У большинства из нас с доходами всё просто: аванс, зарплата, какие-то приработки. С расходами будет немного сложнее, хотя бы потому, что их больше и они разнообразнее. Приглядитесь к ним внимательно. Первостепенно все расходы разделите на обязательные и необязательные. Обязательные — то, без чего вы никак не обойдётесь, — квартплата, покупка продуктов и одежды, лекарств, оплата школы ребёнку, мобильной связи и интернета, затраты на транспорт. Необязательные — это всё то, что делает нашу жизнь лучше, но от чего при очень острой необходимости можно и отказаться: походы в кино и рестораны, расходы на отпуск, поездки на такси, подарки родным и близким, просто покупка каких-то приятных, но необязательных вещей, в том числе вкусной, но нездоровой еды.

Начните вести учёт доходов и расходов, а спустя время проанализируйте, на что спускаете получку и есть ли траты, которые можно оптимизировать. Фото © Shutterstock

В итоге у вас соберётся достаточно занимательная статистика. Для многих величины трат по каким-то категориям окажутся неприятным открытием.

Затем составьте список доходов и расходов на следующий месяц. Постарайтесь спрогнозировать, какие деньги вы получите и когда, на что и сколько потратите. При этом главным принципом финансового плана должно быть "жить по средствам", то есть тратить только то, что вы уже заработали. В идеале вы должны прийти к годовому планированию Николай Кузнецов Доктор экономических наук, доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления

2. Оптимизируйте текущие траты

Теперь внимательно изучите каждую статью расходов и подумайте, как могли бы их сократить. Вы удивитесь, но иногда это можно провернуть без ущерба для привычного уровня жизни.

Есть такой анекдот: "Вчера мне было грустно, и я пошёл на шопинг. Поэтому сегодня я не только грустный, но и бедный". Гаджеты, которыми мы редко пользуемся, вещи, которые мы практически не носим, и прочее из этого разряда. Есть ли такое в ваших тратах? Всё это позволительно в "тучные времена", но становится слишком обременительно для нашего кошелька во время кризиса Николай Кузнецов Доктор экономических наук, доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления

У туристов есть правило: "В поход нужно брать не те вещи, с которыми вы как-нибудь проживёте, а те, без которых вам никак не обойтись". Собираясь приобрести что-то, ответьте прежде сами себе на три вопроса. Мне это действительно необходимо или мне этого просто хочется?

Что случится, если я это не куплю?

Действительно ли это наилучший вариант из всех возможных? Помните, что вся индустрия рекламы работает против вас, она нещадно эксплуатирует наши эмоции, побуждая приобретать ненужное или неоптимальное. Наши покупки должны стать осмысленными, безэмоциональными, если хотите, умными.

У каждого человека есть какие-то свои привычки, пристрастия и ритуалы. Однако некоторые из них стоят слишком больших денег. И нет, речь вовсе не о пресловутом стаканчике кофе навынос. Речь о поездках на такси, походах в рестораны, развлечениях, алкоголе, табачных изделиях и тому подобном. А также, возможно, о дорогих хобби. Посмотрите в свои расходы, не составляют ли эти категории значительную сумму?

У каждого есть привычки и ритуалы, прощаться с которыми сложно, но возможно, особенно если финансы поют романсы. Так, например, ужину в кафе можно предпочесть домашний, а вместо такси прокатиться в общественном транспорте. Фото © Shutterstock

Отдельно нужно сказать про так называемые автоматические траты. Часто мы просто привыкаем за что-то платить и продолжаем это делать, даже когда надобности больше нет. Проанализируйте записанные вами расходы. Нет ли там оплаты подписок или приложений, которые уже неактуальны? Некоторые сервисы просто обожают ежемесячно списывать с нас деньги — независимо от того, пользуемся мы ими или нет. Проверьте вашего мобильного оператора, поставщика интернет-услуг и телевидения, а также банковские продукты. Не затесались ли и туда какие-то не нужные вам платные услуги? Да и вообще, может быть, где-то есть более выгодные условия, чем предложены вам?

3. Подумайте, как увеличить доходы

Относительно доходов у нас должны быть в уме две задачи: не потерять и умножить. Увы, для многих кризис чреват сокращением доходов. Для наёмных работников это отмена премий, переход на неполный рабочий день, увольнение. Для бизнесменов — уход клиентов или падение чека. Статистика показывает, что среди наёмных работников в кризисные времена начинают цениться универсалы — те, кто "и швец и жнец", и при этом делает и то, и другое одинаково хорошо. А в бизнесе выигрывают те, кто сумеет предложить клиентам решение максимального количества проблем.

Мы должны для себя чётко понять, что мы можем предпринять уже сегодня, чтобы стать незаменимым сотрудником в нашей организации или предложить нашим клиентам незаменимые товары и услуги Николай Кузнецов Доктор экономических наук, доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления

Получайте утилитарные знания и развивайте навыки

Также нужно обдумать, как увеличить доходы на текущем месте работы и какие дополнительные источники поступления средств можно создать. В основе этого лежат наши собственные знания и умения. Их нужно постоянно совершенствовать — это мощный вклад в наше материальное благополучие. На первый взгляд может показаться, что в непростое время ставить себе какие-то цели по саморазвитию невозможно. Но у нас сегодня просто нет другого выхода, кроме как начать расширять спектр доступных видов деятельности. Важно отметить, что саморазвитие — это не мифический "духовный рост", а вполне конкретные утилитарные знания и навыки, которые смогут продвинуть вас по служебной лестнице или помочь зарабатывать больше иным способом, подчеркнул Кузнецов.

Сделайте хобби источником дохода

Если у вас есть какое-то хобби, которое способно приносить дополнительный доход, — непременно используйте его: так вы сможете и реализовать творческий потенциал, и заработать денег.

Если у вас есть хобби и вы в нём хороши, любимое дело может вполне стать источником дополнительного дохода. Можно печь торты на заказ, подшивать одежду, мастерить украшения или создавать глиняную посуду. Фото © Freepik / master1305

Продайте ненужные вещи, например одежду или технику

Также проведите ревизию в домашних шкафах и на антресолях. Ненужная и почти не использованная одежда, обувь, сумки, игрушки, из которых выросли дети, гаджеты, пылящиеся на полках, книги, которые вы никогда не открывали и не собираетесь читать, подарки и сувениры, которым не нашли применения, и даже тот велотренажёр, который давно служит вешалкой для одежды или пылится в гараже. Потратьте выходной на инвентаризацию и распродайте всё лишнее (например, через соцсети или на ресейл-площадках). В награду получите не только деньги, но и чистое пространство.

4. Создайте "подушку безопасности" для непредвиденных случаев

Сложные в экономическом смысле времена лучше всего переживать, имея под ногами твёрдую почву — накопления. В случае чего заначка поможет преодолеть возможные проблемы, такие как, например, болезнь, снижение доходов или временная потеря работы. Хорошо, если такая "подушка безопасности" у вас уже есть. А если нет, самое время начать её создавать. Сделайте это, пока есть финансовая возможность.

Общеизвестно правило: "сначала заплатите себе". С каждой заработанной суммы первым делом отложите "в копилку" какую-то часть. Рекомендуется откладывать не менее 10% от всех доходов. Но пусть это будет хоть 5%, хоть 3%, просто делайте это, и тогда за год наберётся сумма, уже достаточная для покрытия каких-то непредвиденных расходов Николай Кузнецов Доктор экономических наук, доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления

При этом следует держаться подальше от вложений с высоким финансовым риском: никаких криптовалют, ПАММ-счетов, Forex, финансовых пирамид. А если вы не профессионал фондового рынка, забудьте также пока об акциях и облигациях. Самое удобное — открыть простой накопительный счёт в банке. Причём пока размер вашей "подушки" не превысил лимита страхования — сегодня это 1,4 млн рублей, — можно особо не беспокоиться о выборе банка, пусть он будет просто самым удобным для вас. Ну а часть этой "подушки" просто храните дома в виде наличных — только не трогайте их, если ситуация не оказывается критической.

Сколько бы ни зарабатывали, обязательно создайте "подушку безопасности", которая станет палочкой-выручалочкой в случае непредвиденных расходов. Рекомендуется откладывать не менее 10% всех доходов, но и 5%, и 3% однажды могут сослужить службу. Фото © Shutterstock

"Кто-то, возможно, возразит мне, что хранить деньги просто так невыгодно, что они подвержены инфляции и теряют свою стоимость. Друзья, относитесь к этому как к покупке страхового полиса. Вы тратите на страховку деньги, а потом надеетесь, чтобы то, от чего вы застраховались, никогда с вами не случилось. Так и здесь", — объяснил доктор экономических наук Николай Кузнецов.

5. Разберитесь с кредитами и долгами

Конечно, не так, как в США или Европе, но наши сограждане тоже почувствовали вкус к кредитам. А правда, почему бы не купить себе немного красивой жизни чуть раньше, чем ты на неё заработал? Ключевые слова здесь "немного" и "чуть". Считается, что даже в спокойные времена совокупные платежи по всем кредитам не должны превышать 50% от дохода заёмщика.

В условиях финансового кризиса нужно постараться полностью избегать кредитов на потребление. Автомобиль, шуба, новый смартфон, отпуск, свадьба и прочее — больше это не предмет для кредитования. Единственное, что, пожалуй, допустимо — это ипотека, и то десять раз подумайте и взвесьте все "за" и "против", оцените свою финансовую устойчивость и риски.

Если же кредиты у вас уже есть, внимательно изучите предложения: возможно, какой-то банк согласен дать вам более выгодные условия. Тогда ваш кредит можно рефинансировать, что при правильном подходе выльется в существенную экономию. Только будьте осторожны и внимательно ознакомьтесь со всеми условиями. Помните, что банкир вам вовсе не друг, он с радостью нагреет на вас руки, — действуйте так, чтобы не дать ему этой возможности.

А может быть, кто-то, напротив, должен вам? Тот, кто просто так пользуется вашими деньгами, не платя за это никаких процентов? Работодатель, нерадивый клиент, друг или родственник? Приложите максимум усилий, чтобы истребовать этот долг. Поверьте, как "своя рубашка всегда ближе к своему телу", так и эти деньги вам и вашей семье сегодня будут гораздо нужнее. И не нужно в условиях кризиса больше никому одалживать денег. Напротив, старайтесь везде, где это возможно, сами просить предоплату Николай Кузнецов Доктор экономических наук, доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления

6. Узнайте о положенных льготах и используйте эти выплаты по максимуму

Некоторые работающие россияне не в курсе, что часть средств, потраченных на учёбу, лечение, покупку недвижимости, можно вернуть в виде налогового вычета. Фото © Shutterstock

Опросы показывают, что большинство наших граждан не пользуются и не знают о положенных им всевозможных льготах. Пришла пора с этим разобраться! Например, в виде налогового вычета можно вернуть часть средств, потраченных на покупку недвижимости, учёбу, лечение, страхование жизни, инвестиции. Также некоторым удастся снизить коммунальные платежи, оплату проезда. Потратьте время на изучение сайтов с соответствующей информацией — и, возможно, это многократно окупится.