Художник из России пишет такие реалистичные картины, что вы не отличите, где жизнь, а где выдумка

Сергей Артемьев — художник-портретист, родился в 1960 году в Ленинграде. И хоть среди предков есть знаменитый живописец Сергей Малютин, творить Артемьев начал далеко не сразу.

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / artemyev_art, портретист Сергей Артемьев

Сначала Сергей окончил физико-математическую школу № 30 в Ленинграде, потом там же поступил в Инженерно-экономический университет. Во время обучения в вузе Сергей активно начал развиваться как художник.

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / artemyev_art, портретист Сергей Артемьев

Параллельно с обучением в ИНЖЭКОН поступил в студию Соломона Эпштейна, которую окончил в 1984 году.

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / artemyev_art, портретист Сергей Артемьев

Работает Артемьев в классической манере многослойной живописи. Его карьера началась с портретов и пейзажей. На счету художника несколько десятков выставок, в том числе и за границей.

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / artemyev_art, портретист Сергей Артемьев

А в последние месяцы Сергей смог достучаться и до молодой аудитории. Конечно, через социальные сети.

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / artemyev_art, портретист Сергей Артемьев

Используя навыки, которые нарабатывал десятилетиями, Артемьев стал рисовать реалистичные копии самых обычных предметов.

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / artemyev_art, портретист Сергей Артемьев

Работы выполнены настолько качественно, что от оригинала отличить практически невозможно. Ну только посмотрите на это!

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / artemyev_art, портретист Сергей Артемьев

Кроме того, новоиспечённых поклонников работ художника восхищает, как быстро Сергей работает.

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / artemyev_art, портретист Сергей Артемьев

К примеру, часто творцы в стиле гиперреализма могут писать одну картину месяцами. У петербуржца на миниатюры уходит до пары часов!

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / artemyev_art, портретист Сергей Артемьев

Но нужно отметить, от своей страсти — портретов — Артемьев не отказался. Новые работы со знаменитостями всё так же появляются на его страницах в соцсетях.