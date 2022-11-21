Женщины этих четырёх знаков зодиака совершенно не умеют выбирать мужчин

Астрология играет большую роль даже в тех сферах жизни, которые, казалось бы, к ней никак не относятся. Носительниц некоторых знаков зодиака может тянуть к определённым мужчинам, даже если те совершенно не подходят им для отношений. Если трудности с поиском партнёра вам хорошо известны, проверьте, нет ли вас в списке женщин, кто не умеет выбирать кавалеров.

Девушки знака зодиака Рыбы строят отношения с друзьями

Для женщины знака зодиака Рыбы важно, чтобы человек, с которым она встречается, был её лучшим другом. Фото © Freepik / Рikisuperstar

Для носительницы знака зодиака Рыбы важно, чтобы человек, с которым она встречается, был ей и лучшим другом. По этой причине представительницы стихии Воды часто пытаются флиртовать и строить отношения с приятелями. Объяснение простое: те уже успели расположить Рыб к себе и показать, что бояться девушкам нечего. Как известно, любовная связь с другом — это не всегда хорошая идея. Если парень и девушка в первую очередь друзья, обладательницу знака зодиака Рыбы могут легко отвергнуть. Желание крутить любовь с близким приятелем, но поначалу скрывать чувства, чревато последствиями. Если мужчина сразу не был заинтересован в вас как в партнёрше, в конечном итоге он начнёт встречаться с кем-то ещё. Для вас это станет сильным ударом. Поэтому, если впечатлительная Рыбка хочет найти подходящего избранника, звёзды советуют сначала думать о романтике и уже только в отношениях укреплять дружбу со второй половинкой.

Нерешительность женщины знака зодиака Весы и её последствия

Сильное желание почувствовать себя любимыми заставляет девушек знака зодиака Весы принимать нерациональные решения. Фото © Freepik / Рikisuperstar

Постоянно оказываетесь рядом с мужчинами, которые вам совершенно не нравятся? Вы не задумывались, а почему так происходит? Астрология готова дать ответ. Проблема в том, что девушки знака зодиака Весы часто недооценивают себя. Поэтому, когда парень приглашает на свидание, эти представительницы стихии Воздуха почти всегда соглашаются, даже если не хотят внимания этого конкретного человека. Они слишком милы и не любят причинять боль окружающим. Поэтому на неудачном свидании постараются сделать всё, чтобы найти хоть какие-то плюсы в моменте. Гороскоп настоятельно рекомендует женщинам со знаком зодиака Весы перестать быть такими благородными. Добавьте немного эгоизма и сами выбирайте парней, с кем хотели бы проводить время, и не бойтесь отказывать. Весы так сильно хотят почувствовать себя любимыми, что нередко принимают иррациональные решения.

Знак зодиака Стрелец и желание найти выход из любой ситуации

Проблема носительниц знака зодиака Стрелец — их доброта и оптимизм. Фото © Freepik / Рikisuperstar

У рождённых под этим знаком зодиака все проблемы идут от их доброты и оптимизма. Казалось бы, разве могут они повлиять на отношения в негативном ключе? Ещё как! Стрельцы склонны к тому, чтобы попадать в лапы к тиранам и абьюзерам. Вместо того чтобы расстаться с парнем, который с ними плохо обращается, девушки этого огненного знака зодиака надеются, что всё уладят. Или при встрече с мужчиной, кто уже отверг предложение стать парой, Стрельцы пытаются как-то заставить его передумать и всё-таки начать строить семью. Ничего хорошего от подобного подхода ждать не приходится. Если женщина этого знака зодиака хочет обрести гармоничные и здоровые отношения, ей стоит перестать пытаться починить то, что сломано. То есть нужно научиться принимать отказы и искать того мужчину, кто станет добиваться её, а не наоборот.

Неопределённость женщин знака зодиака Близнецы

Из-за непростого характера девушки знака зодиака Близнецы часто не могут определиться, чего хотят. Фото © Freepik / Рikisuperstar