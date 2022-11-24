Будет только хуже: В Германии пожаловались на стресс от украинских беженцев

Из-за ситуации с беженцами Германия оказалась в "чрезвычайно стрессовой ситуации". Об этом в письме федеральному правительству заявила министр юстиции федеральной земли Баден-Вюртемберг Марион Гентгес. Она предупредила, что обстоятельства будут лишь ухудшаться.

"В связи с продолжающимся стремительным ростом числа лиц, ищущих убежища, мы как страна, и особенно наши местные органы власти, как сейчас, так и в будущем продолжим сталкиваться с чрезвычайной стрессовой ситуацией", — цитирует министра газета Die Welt.

Земли Баден-Вюртемберг, напомнила Гентгес, приняли уже 139 тысяч беженцев с Украины, 22 тысячи ищущих убежища из других стран и 3 тысячи человек в рамках гуманитарной помощи. В свою очередь, мэр города Лейпцига и вице-президент Немецкой ассоциации городов Буркхард Юнг выразил опасение, что число таких вынужденных переселенцев с наступающей зимой резко возрастёт.

"Необходимо подготовить к зиме больше городов на Украине, что могло бы сократить количество беженцев", — заявил Юнг.