С 1 декабря начнут выплачивать новогодние премии: Кого ждёт самая большая тринадцатая зарплата В этом году часть компаний от премий отказались, но у многих, наоборот, вырастут выплаты. Какие сейчас появились тренды на рынке труда, где будут самые большие премии и сколько они составят? 22 ноября, 01:40 Обложка © Агентство городских новостей “Москва” / Антон Кардашов

В каких компаниях выплатят самые большие премии

По данным исследования портала "Работа.ру", в этом году компаний, которые платят премии, будет меньше, чем в прошлом. Тем не менее многие продолжат выплачивать тринадцатую зарплату, а в некоторых она даже вырастет. По данным сервиса, 37% опрошенных работодателей рассказали, что планируют выплачивать новогодние премии своим сотрудникам.

— Тут стоит обратить внимание, что из них 21% будет поздравлять всех сотрудников, а 16% направят премии только некоторым работникам. Выплачивать премии чаще всего намерены компании из сферы производства и агропрома, а также торговли. В этом году меньшее количество работодателей готовы выплачивать новогодние премии сотрудникам, так как многие столкнулись с оптимизацией или урезанием бюджетов. В прошлом году доля компаний, которые отказались от выплат премии, составляла 35%. Это было связано с восстановлением от последствий пандемии коронавируса, — рассказал заместитель генерального директора "Работы.ру" Александр Ветерков.

Рынок труда приспосабливается к изменениям экономики и становится подвижнее. В некоторых сферах, например строительстве, сельском хозяйстве, транспорте и в сфере услуг, по-прежнему сохраняется высокий спрос на квалифицированных специалистов. Этот тренд отметил первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

— Из тенденций можно отметить повышение трудовой мобильности у работников и спрос на гибридный и удалённый формат работы. Что касается 13-й зарплаты, то система премирования работает в каждом случае индивидуально. Организации с государственным участием и сфере производства, скорее всего, окажутся здесь в лидерах. Сейчас можно увидеть, что компании перенаправляют свои ресурсы на внутренний рынок и постепенно адаптируются под новые условия рыночных отношений, — добавил Павел Сигал.

В этом году ситуация на рынке труда, которая сильно изменилась в период пандемии, продолжила меняться, причём в последние месяцы это происходит гораздо стремительнее. Так охарактеризовал происходящее специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса "Финмир" Георгий Свирин.

— Многие секторы экономики испытывают трудности из-за снижения объёма зарубежных инвестиций, сложностей в экспорте своей продукции, оплате счетов, а также проблем с поставками зарубежного сырья, технологий и компонентов. Многим производствам, которым требовались высококвалифицированные специалисты, они сейчас очень нужны. Производственные компании, в первую очередь частные, конечно, не могут платить повышенную зарплату из-за влияния инфляции на все расходы, но готовы удерживать специалистов у себя. Для этого они проводят индексацию оплаты труда, — пояснил Георгий Свирин.

Таким образом, в этом году премии выплатят те работодатели, которые не могут себе позволить повысить сотрудникам ежемесячные оклады, но хотят мотивировать их остаться в компании. Были предприятия, которые раньше регулярно повышали зарплату с 1 января. В этом году они не планируют индексацию окладов, но хотят поощрить сотрудников. Премия может стать в таком случае хорошим инструментом для мотивации персонала.

Как изменится размер премии в этом году

Директор по персоналу крупной строительной компании Иван Гончаров рассказал, что в этом году они планируют повысить сумму премий. Впрочем, выплачивать их будут не всем, а только самым эффективным сотрудникам. Списки на поощрение составляют уже сейчас, а выплата премий начнётся в начале декабря. Размер новогодних бонусов может в несколько раз превышать месячный доход сотрудника. После долгих совещаний руководители решили, что будет лучше дать большую премию самым выдающимся работникам, чем всем, но понемногу. Предполагается, что это повысит мотивацию и люди будут эффективнее работать на следующий год.

— У нас все стандарты годового премирования сохранены. Мы вообще в целом не принимали никаких особенных антикризисных мер оптимизации ФОТ, сосредоточившись на стимулировании производительности и без активного расширения штата. Что касается тренда, то, вероятнее всего, поддержать разными способами, в том числе дополнительными бонусами, работодатели захотят тех, кто помогает сохранить выручку. Это sales, business development в первую очередь и традиционно высокорисковые позиции: ИТ, закупки, логистика. Кстати, последние в этом году отличились больше других, если учесть, что цепочки поставок пришлось, по сути, выстраивать заново, — объяснил директор по персоналу компании Mr.Doors Кирилл Степаненко.

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Алексей Кузнецов, начальник отдела кадров крупной логистической компании, рассказал, что в этом году у них новогодние премии должны вырасти минимум в два раза. Впрочем, размер прибавки будет зависеть от эффективности работы каждого конкретного сотрудника. Впрочем, если работник в прошлом году получал 100% от оклада, то в этом на этой же должности он сможет рассчитывать уже на 200%. При этом премию выплатят всем сотрудникам. Различаться будет только её размер — от 10% от оклада и выше. В среднем сотрудники могут рассчитывать на единоразовую выплату в размере 100 000 — 200 000 рублей.

— Размер премий для большинства сотрудников будет зависеть от их результатов. Так ответили 50% работодателей, которые приняли участие в нашем опросе. 20% представителей бизнеса рассказали, что их сотрудники получат сумму, которая равна 10% от их ежемесячной зарплаты. Почти каждый десятый работодатель будет выплачивать тринадцатую зарплату, — добавил Александр Ветерков.

Авторы Нина Важдаева