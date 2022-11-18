Изменится система начисления доплат и компенсаций: Какие льготы введут, а какие отменят С конца ноября и в декабре появятся сразу несколько новшеств, которые касаются порядка получения и размера льгот. На что нужно обратить внимание пенсионерам, инвалидам, безработным и семьям с детьми? 18 ноября, 01:40 21621 21621 Обложка © ТАСС / Шарифулин Валерий

С 22 ноября будет скорректирован порядок обеспечения инвалидов и ветеранов средствами реабилитации и протезами. Об этом говорится в соответствующем приказе Фонда социального страхования. В частности, закреплён порядок оказания госуслуги с использованием электронного сертификата. Клиенту, независимо от способа подачи заявления, в личный кабинет на Едином портале госуслуг будут направляться уведомления. Из них станет понятен ход предоставления услуги, а также её результаты. Об этом рассказал юрист по экспертным заключениям "Европейской юридической службы" Никита Кузнецов.

Он обратил внимание, что теперь заявитель может предоставить необходимые документы в электронном виде. При этом с трёх до пяти рабочих дней увеличен срок выдачи направлений в отобранные организации для получения услуг по сурдопереводу и тифлосурдопереводу.

По словам Никиты Кузнецова, с 1 декабря при обращении за медпомощью (кроме экстренной) застрахованные люди получат право выбирать, что предъявить: полис ОМС или документ, удостоверяющий личность. Для детей до 14 лет вместо полиса можно будет показать свидетельство о рождении. Кроме того, с 1 декабря заявления о предоставлении отдельных мер социальной поддержки людям, подвергшимся воздействию радиации, можно будет подавать через Единый портал госуслуг.

— Хотелось бы ещё отметить, что с 31 октября появилась возможность подавать заявление на единовременную выплату пенсионных накоплений в том числе через МФЦ и Госуслуги. Обратиться за выплатой с письменного согласия сотрудника сможет его работодатель. С 1 ноября изменился перечень документов, необходимых для установления пенсии за выслугу лет федеральных государственных гражданских служащих. Теперь для её назначения не нужно будет предоставлять копию справки об установлении инвалидности и копию пенсионного удостоверения или справку территориального органа ПФР о назначенных пенсиях, — отметил Никита Кузнецов.

Кроме того, подготовлены проекты законов, предусматривающие увеличение с 1 января 2023 года прожиточного минимума до 14 375 рублей, а МРОТ — до 16 242 рублей. Они были поддержаны на заседании Правительства и будут внесены в Госдуму в составе бюджетного пакета. С 1 июня 2022 года прожиточный минимум и МРОТ были проиндексированы на 10%. С 1 января 2023 года предлагается повысить прожиточный минимум еще на 3,3%, а МРОТ — на 6,3%.

— Совет Федерации одобрил законопроект об установлении в России с 1 января 2023 года универсального пособия для беременных женщин и семей с детьми до 17 лет. В нём предлагается ввести с 1 января 2023 года единое пособие беременным женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности, а также семьям с детьми до 17 лет с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума. Суммы выплат будут зависеть от размера дефицита дохода семьи и составят 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума соответствующей категории льготников, — рассказала партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

В то время как меняется порядок расчёта и выплат одних льгот, другие отменяются. Например, на этой неделе в Минфине заявили, что не видят необходимости продлевать льготную ипотеку. Таким образом, программа перестанет действовать с 1 января 2023 года. Других мер поддержки рынка первичного жилья вводить не планируется. Таким образом, закончится срок действия программы, которая работала с 2019 года. Максимальная сумма кредита в рамках льготной ипотеки для Москвы и Московской области, Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей. В остальных регионах выдаётся до 6 млн рублей.

Что касается самого процента, под который выдавался кредит, то он менялся даже в течение этого года. После резкого роста ключевой ставки до 20% в марте ставка льготной ипотеки увеличилась с 7% до 12%. Затем ЦБ стал снижать ставку. Следом стали падать и проценты по льготной ипотеке. Сначала до 9%, потом снова до 7%.

Авторы Нина Важдаева