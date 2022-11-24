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24 ноября, 01:20

В Китае побит суточный рекорд по заражаемости ковидом

Власти Китая зафиксировали в стране исторический рекорд по заражаемости коронавирусной инфекцией. За сутки там выявлено свыше 31,6 тысячи новых случаев ковида. Об этом говорится в заявлении Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Согласно его обнародованным данным, за прошедшие сутки медики выявили в стране 31 656 новых случаев коронавирусной инфекции. Это значительно выше прежнего рекорда, который держался с 14 апреля и составлял 29 411 случаев. В госкомитете уточнили, что 87% выявленных заразившихся переносят вирусную инфекцию без симптомов, то есть являются только носителями.

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В Китае зафиксировали ускорение и увеличение масштабов распространения ковида в начале ноября. Тогда тревогу начали бить из-за куда меньшего количества случаев ковида.

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Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Андрей Григорьев
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