В Китае побит суточный рекорд по заражаемости ковидом

Власти Китая зафиксировали в стране исторический рекорд по заражаемости коронавирусной инфекцией. За сутки там выявлено свыше 31,6 тысячи новых случаев ковида. Об этом говорится в заявлении Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Согласно его обнародованным данным, за прошедшие сутки медики выявили в стране 31 656 новых случаев коронавирусной инфекции. Это значительно выше прежнего рекорда, который держался с 14 апреля и составлял 29 411 случаев. В госкомитете уточнили, что 87% выявленных заразившихся переносят вирусную инфекцию без симптомов, то есть являются только носителями.