Мамин хвостик: В "Земле леопарда" на видео попал новый котёнок

Пополнение в семействе самых редких леопардов планеты — дальневосточных, удалось запечатлеть туристам в одном из заповедников "Земли леопарда" в Приморском крае — в "Кедровой пади". Этих животных насчитывается на планете не многим более 120. Причём учёные даже не знали о молодой матери, в фотоловушки она попадалась лишь единожды. Теперь же ей "вручили" паспорт, присвоив собственный номер взрослого леопарда — Leo 263F.

Мама-леопард и котёнок в Приморье. Видео © Telegram-канал / "Земля леопарда" — дирекция заповедников

Сначала в кадре появляется мать, она осторожно передвигается, обследуя территорию, обнюхивает деревья. Вскоре в обзор камеры входит котёнок, которому около четырёх месяцев. Он явно в приподнятом настроении — знакомится с окружающим миром, весело следует за мамой.

"Я был очень рад таким интересным кадрам. Я не раз посещал заповедник, но впервые моя ловушка поймала леопарда с детёнышем. И вдвойне радостно, что благодаря этим кадрам леопард получил паспорт!" — говорит известный путешественник и фотограф из Москвы Михаила Коростелёв, руководитель группы Team Trip,заполучившей эти редкие кадры.