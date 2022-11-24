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24 ноября, 01:51

Посольство РФ сочло враждебными планы ЦРУ вербовать недовольных СВО россиян

Посольство РФ в США назвало заявление ЦРУ о намерении вербовать недовольных "Операцией Z" россиян проявлением враждебного курса Вашингтона. Речь идёт о сообщении замглавы Центрального разведывательного управления по операциям Дэвида Марлоу о планах искать "для сотрудничества" тех граждан РФ, кто не поддерживает проведение спецоперации на Украине.

"Всё это убеждает в том, что украинский кризис инспирирован местными правящими кругами с целью, как записано в новой стратегии по нацбезопасности США, нанесения нашей стране стратегического поражения", — говорится в сообщении посольства.

Там отметили, что этот курс Вашингтона нацелен на "ослабление России изнутри путем изощрённых подрывных методов", и выразили уверенность, что эта попытка обречена на провал.

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Как писал Лайф ранее, замдиректора ЦРУ Марлоу заявил о намерении вербовать недовольных спецоперацией россиян. По его словам, упор делается на граждан, которые испытывают от происходящего такую эмоцию, как отвращение.

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Wikipedia / Carol M. Highsmith

Арина Родионова

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