Посольство РФ сочло враждебными планы ЦРУ вербовать недовольных СВО россиян

Посольство РФ в США назвало заявление ЦРУ о намерении вербовать недовольных "Операцией Z" россиян проявлением враждебного курса Вашингтона. Речь идёт о сообщении замглавы Центрального разведывательного управления по операциям Дэвида Марлоу о планах искать "для сотрудничества" тех граждан РФ, кто не поддерживает проведение спецоперации на Украине.

"Всё это убеждает в том, что украинский кризис инспирирован местными правящими кругами с целью, как записано в новой стратегии по нацбезопасности США, нанесения нашей стране стратегического поражения", — говорится в сообщении посольства.

Там отметили, что этот курс Вашингтона нацелен на "ослабление России изнутри путем изощрённых подрывных методов", и выразили уверенность, что эта попытка обречена на провал.