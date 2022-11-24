Невролог рассказал об одной малоизвестной причине головной боли

Приступы головной боли могут быть напрямую связаны с избыточным весом, заявил доктор медицинских наук, невролог Виктор Шахнович. Он пояснил, что ожирение способствует нарушению насыщения головного мозга кровью.

В эфире радио Sputnik медик отметил, что метаболический синдром, который проявляется через ожирение, приводит к системному атеросклерозу. Сосуды всего организма теряют эластичность, в них чаще откладывается холестерин, в результате чего нарушается кровообращение ряда органов, включая головной мозг. Он начинает недополучать кислород.

Тем, кто страдает внезапными головными болями, Шахнович посоветовал провести исследование крови на определение липидного и жирового состава, свёртывающих факторов, а также пройти дуплексное сканирование сосудов, чтобы предупредить развитие атеросклероза. Впрочем, это не помешает всем людям старше 35 лет, подчеркнул врач.

"Нормализация эластичности сосудистой стенки за счёт снижения холестерина, нормализация жирового состава крови и текучести крови приводит к уменьшению приступов головной боли, но одной таблеткой это не лечится", — резюмировал Шахнович.