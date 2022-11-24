В Беринговом море обнаружили большое нефтяное пятно

Прокуратура Чукотки проверит сведения о появлении нефтяного пятна в Беринговом море. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, публикация об этом изначально появились в социальной сети. Там разместили видео с информацией о месте и дате съёмки. На кадрах заметны радужные пятна на поверхности воды.

Нефтяное пятно в Беринговом море. Видео © Telegram / dpc_chukotka

"Прокуратурой региона <...> организована проверка о возможном загрязнении окружающей среды в связи с разливом нефтепродуктов в акватории Берингова моря возле села Лаврентия Чукотского района", — заявили в ведомстве.

Ранее администрация Чукотского района сообщала, что в заливе "обнаружено топливное пятно, которое, по предварительным данным, шло от корабля, стоявшего в заливе". Власти решили проверить береговую линию. Информация о происшествии была также направлена в окружной Росприроднадзор.