Не вор, а хранитель: Юрист пояснил, как быть с найденными деньгами

Хранить у себя найденные вещи или деньги ни в коем случае нельзя. Иначе можно подпасть под следствие по подозрению в краже. Однако шанс оставить их себе всё же есть. Об этом рассказал ведущий юрист "Европейской юридической службы" Юрий Аванесов. Он уточнил, что для того, чтобы находка осталась у вас, согласно статье 227 ГК России нужно несколько условий.

"Нашедший вправе известить о данном факте в полицию и оставить найденное на ответственное хранение у себя, указав в заявлении, что претендует на находку", — приводит слова Аванесова агентство "Прайм".

Если в течение полугода владельца не найдут, деньги можно забрать себе. Если хозяин обнаружится, хранитель имеет право на вознаграждение в размере двадцати процентов от суммы, объяснил юрист. А вот присвоение грозит обвинением в краже согласно статье 158 УК России.