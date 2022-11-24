Рейс из Владивостока в Новосибирск решили экстренно сажать в другом месте

Самолёт авиакомпании S7, вылетевший рейсом из Владивостока в Новосибирск, изменил маршрут. Лайнер решили сажать в Благовещенске. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя аэропорта столицы Приамурья.

"Борт летит к нам на запасной аэродром. Причина — одному из пассажиров стало плохо", — пояснил собеседник агентства.

Речь идёт о рейсе S7 5204. Он вылетел из Владивостока в 9:07 по местному времени (2:07 мск), но вскоре развернулся над Амурской областью.