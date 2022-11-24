Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 ноября, 03:30

Рейс из Владивостока в Новосибирск решили экстренно сажать в другом месте

Самолёт авиакомпании S7, вылетевший рейсом из Владивостока в Новосибирск, изменил маршрут. Лайнер решили сажать в Благовещенске. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя аэропорта столицы Приамурья.

"Борт летит к нам на запасной аэродром. Причина — одному из пассажиров стало плохо", — пояснил собеседник агентства.

Речь идёт о рейсе S7 5204. Он вылетел из Владивостока в 9:07 по местному времени (2:07 мск), но вскоре развернулся над Амурской областью.

У самолёта "Уральских авиалиний" лопнуло четыре колеса при посадке в аэропорту Иркутска

У самолёта "Уральских авиалиний" лопнуло четыре колеса при посадке в аэропорту Иркутска

Лайф рассказывал, что ранее пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100, который выполнял рейс из Стамбула в Екатеринбург, благополучно совершил экстренную посадку в аэропорту Сочи после срабатывания датчика разгерметизации салона.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Александр Авилов

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров