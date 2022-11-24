Врач назвала три причины, почему россияне занимаются самолечением

Россияне занимаются самолечением, а не ходят к врачам в том числе из-за свободной продажи лекарств в нашей стране. Об этом заявила в беседе с Лайфом заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зяблова. Впрочем, это не единственная причина пристрастия россиян к самолечению, которую она упоминает.

На первое место врач всё же ставит неготовность людей тратить время впустую. У многих посещение врачей ассоциируется с долгим ожиданием приёма в очереди, а ещё ведь есть дорога туда и обратно. Это всё крайне времязатратно.

Вторая причина — недоверие к врачам. Кто-то сам столкнулся с негативным опытом, а кого-то смутили истории в СМИ о конфликтах с врачами. В итоге в сознании людей снижается вес слова специалиста, а вместе с этим теряется смысл в посещении доктора. И, наконец, третья причина — свободная продажа лекарств, по крайней мере по сравнению с Европой и США.

"Большое количество медикаментов у нас продаются без рецепта, соответственно, пациент может свободно приобретать лекарства на своё усмотрение или по рекомендации близких", — отметила Елена Зяблова.