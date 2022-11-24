На Украине поголовно мобилизуют жителей русскоязычных областей
РИА "Новости": ВСУ по приказу Зеленского мобилизуют жителей русскоязычных областей Украины
На Украине по распоряжению главы Незалежной Владимира Зеленского поголовно мобилизуют жителей русскоязычных областей, в частности Николаевской, Днепропетровской и Черкасской, с целью "уничтожить потенциально опасное русскоязычное население регионов юга и востока" страны. Об этом пишет РИА "Новости".
"По сведениям от наших источников в ВСУ, всеобщая и поголовная мобилизация ведётся только в русскоязычных областях Украины", — рассказал агентству представитель российских силовых структур в Херсонской области.
Мобилизация также проходит на подконтрольной Киеву части Запорожской области. При этом под неё не подпали жители западных регионов страны. Так, по данным источника, в Ивано-Франковске призвали 40 человек, а во Львове — 30.
"Режим Зеленского по указанию своих англосаксонских кураторов освобождает земли для заселения переселенцами с Западной Украины", — заявил он.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский внёс в Раду предложения о продлении мобилизации и военного положения до февраля в начале ноября. Действовавшие до этого положения истекали 21 ноября. Теперь же срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлён на 90 дней — до 19 февраля 2023 года.
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