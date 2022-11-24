На Украине по распоряжению главы Незалежной Владимира Зеленского поголовно мобилизуют жителей русскоязычных областей, в частности Николаевской, Днепропетровской и Черкасской, с целью "уничтожить потенциально опасное русскоязычное население регионов юга и востока" страны. Об этом пишет РИА "Новости".

"По сведениям от наших источников в ВСУ, всеобщая и поголовная мобилизация ведётся только в русскоязычных областях Украины", — рассказал агентству представитель российских силовых структур в Херсонской области.

Мобилизация также проходит на подконтрольной Киеву части Запорожской области. При этом под неё не подпали жители западных регионов страны. Так, по данным источника, в Ивано-Франковске призвали 40 человек, а во Львове — 30.