Кличко сообщил, что 70% Киева остаётся без электроснабжения
Большая часть Киева остаётся без света. По словам мэра Виталия Кличко, 70% города отключено от электроснабжения. Об этом он написал в телеграм-канале, уточнив, что водоснабжение в столице Украины постепенно восстанавливается.
"Уже вернули водоснабжение на левом берегу города. На правом же планируем восстановить в первой половине дня. Семьдесят процентов столицы пока остаётся без электричества", — написал Кличко.
Градоначальник отметил, что сотрудники профильных служб делают всё, чтобы как можно быстрее восстановить энергоснабжение города, однако уточнил, что зависит это в том числе и от баланса в энергосистеме в целом по Украине.
Напомним, что без света 23 ноября остались также Харьков, Хмельницкий, Николаев, Миргород, Полтава, Одесса и подконтрольный Киеву город Запорожье. Из-за повреждений энергетической инфраструктуры были аварийно отключены все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС.
ТАСС / AP / Andrew Kravchenko