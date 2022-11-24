Кличко сообщил, что 70% Киева остаётся без электроснабжения

Большая часть Киева остаётся без света. По словам мэра Виталия Кличко, 70% города отключено от электроснабжения. Об этом он написал в телеграм-канале, уточнив, что водоснабжение в столице Украины постепенно восстанавливается.

"Уже вернули водоснабжение на левом берегу города. На правом же планируем восстановить в первой половине дня. Семьдесят процентов столицы пока остаётся без электричества", — написал Кличко.