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24 ноября, 06:44

Кличко сообщил, что 70% Киева остаётся без электроснабжения

Большая часть Киева остаётся без света. По словам мэра Виталия Кличко, 70% города отключено от электроснабжения. Об этом он написал в телеграм-канале, уточнив, что водоснабжение в столице Украины постепенно восстанавливается.

"Уже вернули водоснабжение на левом берегу города. На правом же планируем восстановить в первой половине дня. Семьдесят процентов столицы пока остаётся без электричества", — написал Кличко.

Градоначальник отметил, что сотрудники профильных служб делают всё, чтобы как можно быстрее восстановить энергоснабжение города, однако уточнил, что зависит это в том числе и от баланса в энергосистеме в целом по Украине.

На Украине вышки сотовой связи переведены на работу от генераторов

На Украине вышки сотовой связи переведены на работу от генераторов

Напомним, что без света 23 ноября остались также Харьков, Хмельницкий, Николаев, Миргород, Полтава, Одесса и подконтрольный Киеву город Запорожье. Из-за повреждений энергетической инфраструктуры были аварийно отключены все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС.

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ТАСС / AP / Andrew Kravchenko

Максим Плетнёв

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