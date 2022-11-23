Из-за отключений электроэнергии на Украине вышки сотовой связи переведены на работу от генераторов. Об этом сообщил министр цифровой трансформации страны Михаил Фёдоров.

"Из-за массированных ракетных ударов… во многих регионах упал интернет-трафик. Экстренные отключения электроэнергии. Вышки связи и операторы фиксированной связи по возможности перешли на генераторы", — написал Фёдоров в своём telegram-канале.

Он уточнил, что операторы работающих вышек перегружены. По словам министра, команда Минцифры помогает в организации доставки топлива для генераторов.