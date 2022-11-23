На Украине вышки сотовой связи переведены на работу от генераторов
Минцифры Украины: Операторы сотовой связи перешли на работу от генераторов
Из-за отключений электроэнергии на Украине вышки сотовой связи переведены на работу от генераторов. Об этом сообщил министр цифровой трансформации страны Михаил Фёдоров.
"Из-за массированных ракетных ударов… во многих регионах упал интернет-трафик. Экстренные отключения электроэнергии. Вышки связи и операторы фиксированной связи по возможности перешли на генераторы", — написал Фёдоров в своём telegram-канале.
Он уточнил, что операторы работающих вышек перегружены. По словам министра, команда Минцифры помогает в организации доставки топлива для генераторов.
Как писал Лайф ранее, Минэнерго Украины заявило, что все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС оказались временно обесточены. Там также отметили, что повреждены и объекты электропередачи.
Напомним, 23 ноября по энергетической инфраструктуре Украины вновь наносятся удары. Разрушения на объектах подтвердил мэр Киева Виталий Кличко. Помимо столицы Незалежной, без света остались Харьков, Хмельницкий, Николаев, Миргород, Полтава, Одесса и подконтрольный Киеву город Запорожье.
Telegram-канал / "Укрэнерго"