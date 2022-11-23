Запущено серийное производство межконтинентальной ракеты "Сармат"

Новейшую российскую межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат" запустили в серийное производство. Об этом рассказал гендиректор Государственного ракетного центра имени Макеева Владимир Дегтярь.

"Ракетный комплекс уже запущен в серийное производство, обеспечен необходимыми материалами и производственным оборудованием, — сообщил он в интервью "Российской газете".

"Сармат" способен обеспечить безопасность России на ближайшие 40–50 лет, уточнил Дегтярь. По его словам, ракета будет в этот период укреплять боевой потенциал вооружённых сил. В нынешних геополитических условиях это оружие станет главным фактором ядерного сдерживания и гарантией сохранения мира, подчеркнул Дегтярь.