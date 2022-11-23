Песков: Отдельные поручения для поиска расстрелявших российских пленных не нужны

Компетентные органы без всяких отдельных поручений понимают, что им нужно разыскивать виновных в расстреле российских военнопленных на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, когда ему задали вопрос, были ли даны Минобороны соответствующие поручения.

"Здесь не нужны никакие поручения, все наши компетентные органы прекрасно осознают необходимость поиска виновных в этом преступлении и предании их суду", — подчеркнул Песков.