ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 ноября 2022, 19:42
4166

Песков: Отдельные поручения для поиска расстрелявших российских пленных не нужны

Компетентные органы без всяких отдельных поручений понимают, что им нужно разыскивать виновных в расстреле российских военнопленных на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, когда ему задали вопрос, были ли даны Минобороны соответствующие поручения.

"Здесь не нужны никакие поручения, все наши компетентные органы прекрасно осознают необходимость поиска виновных в этом преступлении и предании их суду", — подчеркнул Песков.

Слуцкий объяснил связь между резолюцией ЕП и казнью российских военнопленных
Слуцкий объяснил связь между резолюцией ЕП и казнью российских военнопленных

Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором группа украинских военных расстреливает российских военнопленных. В Минобороны РФ заявили, что украинские силовики убили более десяти сдавшихся россиян, в МИД потребовали от международных организаций осудить произошедшее. В ООН призвали провести расследование.

BannerImage

Kremlin.ru

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar