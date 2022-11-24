Wildberries может изменить логотип на сокращённое WB

Российская компания Wildberries может изменить название. Как рассказала в беседе с ТАСС основатель и генеральный директор маркетплейса Татьяна Бакальчук, ретейлер допускает сокращение до аббревиатуры WB.

"Бренд — это живое явление, и то, что надо его обновить, мы ощущаем. Переименования, скорее всего, не будет, но, возможно, мы будем отталкиваться в новом логотипе от названия WB, потому что длинное название не всегда красиво смотрится. Дизайнерские команды работают, думают", — призналась Бакальчук.

По словам основательницы маркетплейса, сроков реализации данной инициативы пока нет. Также она напомнила о том, что компания трижды меняла логотип. Например, в 2022 году Wildberries меняла название сайта на "Ягодки" и эта "история народу зашла", добавила Бакальчук.