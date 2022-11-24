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24 ноября, 07:27

Депутат Милонов предложил запретить смену пола без медицинских показаний

В России могут запретить менять пол без медицинских показаний. Соответствующий законопроект разработал заместитель председателя Комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ.

В соответствии с законом предлагаются изменение или коррекция "половой принадлежности граждан только на добровольных основаниях, при наличии медицинских показаний и на основании мотивированного заключения врачебной комиссии медицинской организации". Если речь идёт о "недееспособном совершеннолетнем гражданине", то такое вмешательство будет позволено только при наличии решения суда.

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Ранее Лайф также рассказывал, что Госдума во втором чтении приняла законопроекты о запрете ЛГБТ-пропаганды. Напомним, документ вводит наказание за ЛГБТ-пропаганду и оправдание нетрадиционных связей в СМИ, Интернете, литературе и кино, а также расширяет требования к рекламе, которая не должна будет содержать информацию, демонстрирующую нетрадиционные сексуальные предпочтения.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Оксана Попова

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