Все российские активы Nissan перешли в собственность государства

Все российские активы японского автомобильного концерна Nissan перешли в собственность государства. В частности, речь идёт и о заводе в Санкт-Петербурге. Новым владельцем стал Государственный научный центр Российской Федерации ФГУП "НАМИ".

"ФГУП "НАМИ" и группа компаний Nissan подписали соглашение о покупке активов "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус". В результате сделки 100% активов Nissan в России (под управлением юридического лица "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус") перешли в собственность Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП "НАМИ", — сказано в сообщении пресс-службы.

Кроме предприятия в Петербурге в собственность перешёл центр продаж и маркетинга в Москве. Как сказано в официальном сообщении НАМИ, благодаря этой сделке станет возможным сохранить на заводе ключевые компетенции, производственный цикл, а также рабочие места.