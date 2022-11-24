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24 ноября, 07:45

Все российские активы Nissan перешли в собственность государства

НАМИ приобрёл все российские активы Nissan, включая завод в Санкт-Петербурге

<p>Автомобильный завод Nissan в Санкт-Петербурге. Обложка © ТАСС / ANATOLY MALTSEV</p>

Автомобильный завод Nissan в Санкт-Петербурге. Обложка © ТАСС / ANATOLY MALTSEV

Все российские активы японского автомобильного концерна Nissan перешли в собственность государства. В частности, речь идёт и о заводе в Санкт-Петербурге. Новым владельцем стал Государственный научный центр Российской Федерации ФГУП "НАМИ".

"ФГУП "НАМИ" и группа компаний Nissan подписали соглашение о покупке активов "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус". В результате сделки 100% активов Nissan в России (под управлением юридического лица "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус") перешли в собственность Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП "НАМИ", — сказано в сообщении пресс-службы.

Кроме предприятия в Петербурге в собственность перешёл центр продаж и маркетинга в Москве. Как сказано в официальном сообщении НАМИ, благодаря этой сделке станет возможным сохранить на заводе ключевые компетенции, производственный цикл, а также рабочие места.

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Напомним, японский автопроизводитель Nissan в марте заявлял о приостановке производства автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге из-за перебоев с поставками комплектующих. В октябре стало известно, что российские активы Nissan переходят в собственность государства. Осуществлять послепродажное обслуживание автомобилей Nissan, а также поставлять запчасти в Россию будет АвтоВАЗ.

Оксана Попова

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