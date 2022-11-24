Суд в Москве арестовал трёх граждан Украины по подозрению в подготовке теракта
Суд в Москве на два месяца арестовал трёх граждан Украины, которые подозреваются в подготовке теракта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Лефортовского районного суда.
"В отношении Акуловой Янины Петровны, Жуковского Антона Николаевича, Сергеева Дмитрия Сергеевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 23 января 2023 года", — говорится в сообщении.
Где и когда арестованные украинцы планировали диверсии, не уточняется. При этом, помимо подготовки теракта, уголовное дело на них заведено также за незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ.
А ранее Лайф писал, что Басманный суд Москвы арестовал троих фигурантов дела о теракте на Крымском мосту. Всем троим предъявлено обвинение в совершении теракта группой лиц. Они арестованы до 8 декабря.
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