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24 ноября, 08:00

Суд в Москве арестовал трёх граждан Украины по подозрению в подготовке теракта

Суд в Москве на два месяца арестовал трёх граждан Украины, которые подозреваются в подготовке теракта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Лефортовского районного суда.

"В отношении Акуловой Янины Петровны, Жуковского Антона Николаевича, Сергеева Дмитрия Сергеевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 23 января 2023 года", — говорится в сообщении.

Где и когда арестованные украинцы планировали диверсии, не уточняется. При этом, помимо подготовки теракта, уголовное дело на них заведено также за незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ.

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А ранее Лайф писал, что Басманный суд Москвы арестовал троих фигурантов дела о теракте на Крымском мосту. Всем троим предъявлено обвинение в совершении теракта группой лиц. Они арестованы до 8 декабря.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер

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