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24 ноября, 12:11

Врач рассказал, когда "Цербер" вытеснит из России другие штаммы ковида

Иммунолог Крючков: Штамм коронавируса "Цербер" станет доминирующим в РФ в начале 2023 года

Штамм коронавируса "Цербер" постепенно начнёт вытеснять распространённые сейчас варианты и к началу следующего года будет доминировать, об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" рассказал иммунолог Николай Крючков. По его словам, в Европе он станет преобладать уже в декабре, а заболеть им может каждый.

"Если мы говорим о тяжёлых случаях, то они значительно чаще встречаются среди пожилых, особенно старше 65 лет, у людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями, с иммунодефицитами. Беременные женщины и дети до трёх лет тоже в группе риска. Единственное, что перераспределились риски в сторону детей за счёт того, что немножечко снизились риски среди пожилых", объяснил он.

Что касается симптомов "Цербера", то тут особо ничего не изменилось, разве что реже стала наблюдаться потеря обоняния. В остальном подозрения должны возникнуть при повышенной температуре, общей слабости, боли в мышцах, горле, голове, насморке, а также диарее и тошноте. При этом симптоматика является индивидуальной и зависит от организма пациента, заключил Крючков.

В России начали выявлять случаи заражения штаммами коронавируса BQ.1 и "Цербер"

В России начали выявлять случаи заражения штаммами коронавируса BQ.1 и "Цербер"

Ранее Лайф предупреждал о способности штамма ковида "Цербер" поражать вакцинированных людей. Он также предупредил, что его вспышка рано или поздно дойдёт и до России.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Матвей Шандрыголов
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