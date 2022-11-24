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24 ноября, 12:07

Бесплатные обогреватели за извинения: В России придумали новый способ потроллить замерзающих европейцев

Краснодарский магазин предложил европейцам извиниться за русофобию в обмен на обогреватель

Краснодарский магазин обогревателей запустил заманчивую акцию для жителей Европы. Он готов бесплатно отправить понравившийся товар в любую страну ЕС при выполнении единственного условия — записи видео с извинениями за русофобию.

"Вы можете выбрать любую модель обогревателя, которая вам понравилась, и прислать нам на почту её артикул вместе с вашим именем, фамилией и почтовым адресом вашей страны проживания. Единственное, что нужно будет добавить к письму, — ссылку на свои соцсети, в которых вы разместите видеозапись с извинениями перед Россией", — говорится в обращении.

Компания даже подготовила для европейцев образец с текстом извинений на английском языке. Каждому желающему предлагается записать видео и получить обогреватель, "который не даст замёрзнуть этой зимой".

"Купаю утят и кота": Россиянин троллит европейцев стримом на Twitch с льющейся в ванну горячей водой

"Купаю утят и кота": Россиянин троллит европейцев стримом на Twitch с льющейся в ванну горячей водой

А ранее стриминговая платформа Twitch удалила канал жителя Ростова-на-Дону с ником russiangas1, который троллил европейцев круглосуточной трансляцией с горящими газовыми конфорками и хвастался низкой ценой на газ в России. Но он создал новый канал с ником russiangas2, где продолжает раздражать европейцев.

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VK / Nikaten

Ирина Фальке

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