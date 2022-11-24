Бесплатные обогреватели за извинения: В России придумали новый способ потроллить замерзающих европейцев

Краснодарский магазин обогревателей запустил заманчивую акцию для жителей Европы. Он готов бесплатно отправить понравившийся товар в любую страну ЕС при выполнении единственного условия — записи видео с извинениями за русофобию.

"Вы можете выбрать любую модель обогревателя, которая вам понравилась, и прислать нам на почту её артикул вместе с вашим именем, фамилией и почтовым адресом вашей страны проживания. Единственное, что нужно будет добавить к письму, — ссылку на свои соцсети, в которых вы разместите видеозапись с извинениями перед Россией", — говорится в обращении.

Компания даже подготовила для европейцев образец с текстом извинений на английском языке. Каждому желающему предлагается записать видео и получить обогреватель, "который не даст замёрзнуть этой зимой".